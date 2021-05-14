Пьяный кузбассовец провалился в вагон грузового поезда и уснул там

41-летний житель Тайги решил разжиться металлоломом, поэтому в ночное время пролез в вагон грузового состава. Будучи в пьяном состоянии, мужчина потерял равновесие и рухнул на дно вагона, после чего там и уснул. Проснулся он только после остановки поезда на станции Юрга-1, где его и вызволили из вагона стражи порядка.

Еще один факт необычной поездки был выявлен на станции Яшкино, где машинисту пришлось остановить грузовой состав из-за двух юношей, находившихся в полувагоне с металлическими трубами. Как оказалось, двое 19-летних новосибирцев залезли в поезд на станции Инская, чтобы прокатиться ради развлечения.

— В отношении всех правонарушителей стражи порядка составили протоколы по части 1 статьи 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Самовольный проезд в грузовом поезде), — сообщили в УТ МВД России по СФО.

Транспортная полиция напомнила гражданам, что проезд вне приспособленного для этого местах может стать угрозой здоровью и жизни. Контактная сеть находится под напряжением 27 тыс. вольт, поэтому удар током можно получить даже без прикосновения.