Пьяный кузбассовец попался силовикам за попыткой проникнуть в детсад

Помощь группы быстрого реагирования в Прокопьевске потребовалась сотрудникам детского сада, когда внутрь дошкольного учреждения попытался проникнуть пьяный мужчина.

Инцидент произошел днем. Тогда ранее судимый 37-летний экс-сожитель одной из сотрудниц прибыл к стенам здания в нетрезвом виде и попытался поговорить с бывшей возлюбленной, пройдя в детсад, но получил отказ. После горожанин разозлился и рукой разбил стеклопакет входной двери.

В результате работники детсада нажали на кнопку экстренного вызова Росгвардии. Задержанный для выяснения обстоятельств уже передан сотрудникам органов внутренних дел, указали в ведомстве.