Пьяный кузбассовец попался силовикам за попыткой проникнуть в детсад

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В Прокопьевске пьяный дебошир пришел к детскому саду, чтобы выяснить отношения с бывшей дамой сердца, но когда та отказала в разговоре и не пустила его внутрь учреждения, то возмущенный ухажер решил проникнуть без разрешения.

Помощь группы быстрого реагирования в Прокопьевске потребовалась сотрудникам детского сада, когда внутрь дошкольного учреждения попытался проникнуть пьяный мужчина.


Инцидент произошел днем. Тогда ранее судимый 37-летний экс-сожитель одной из сотрудниц прибыл к стенам здания в нетрезвом виде и попытался поговорить с бывшей возлюбленной, пройдя в детсад, но получил отказ. После горожанин разозлился и рукой разбил стеклопакет входной двери.


В результате работники детсада нажали на кнопку экстренного вызова Росгвардии. Задержанный для выяснения обстоятельств уже передан сотрудникам органов внутренних дел, указали в ведомстве.

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