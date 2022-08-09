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Пьяный кузбассовец погиб во время поиска шишек

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В Кемеровской области мужчина получил смертельные травмы, пытаясь набрать шишек.

Инцидент произошел 6 августа 2022 года в лесу Таштагольского района. По предварительной информации, 44-летний местный житель с возлюбленной и приятелями приехал на природу ради сбора грибов. В один момент выпивший мужчина захотел проверить наличие шишек на кедре. Кузбассовец взобрался на дерево, однако не удержался и упал на землю с почти что девятиметровой высоты. Полученные мужчиной повреждения оказались смертельными.


Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняется причина смерти пострадавшего, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.


Сотрудники СКР напомнили, что при сборе шишек не следует забираться на деревья и употреблять алкоголь. Безопасным способом заготовки кедровых орехов является сбор шишек, упавших на землю от порывов ветра.

Да!
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