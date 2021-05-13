Пьяный кузбассовец погиб после аварии на ж/д путях

В среду, 12 мая, на железнодорожной станции Чугунаш произошла смертельная авария. Грузовой состав наехал на сидящего в колее путей мужчину.

Предварительно, 49-летний житель поселка Чугунаш оказался на железной дороге в состоянии опьянения. Машинист заметил мужчину, начал сигналить и экстренно тормозить, однако тормозной путь оказался слишком долгим, сообщили в Новокузнецком ЛО МВД.

Пострадавшего госпитализировали, однако в медучреждении он умер от полученных травм.

Транспортная полиция призывает строго соблюдать правила движения и ни в коем случае не выходить на железнодорожные пути в пьяном виде.