Пьяный кузбассовец погиб на железной дороге

Сигнал об обнаружении трупа на перегоне станций Рудная и Кия-Шалтырь поступил стражам порядка накануне около 18:00. Тело мужчины было найдено в колее железной дороги.

Как сообщили в УТ МВД по СФО, погибший 54-летний мужчина проживал в Тисульском районе. По предварительным оценкам, он был пьян. Обстоятельства смертельного травмирования кузбассовца на текущий момент выясняются.



Транспортная полиция напоминает жителям региона о необходимости строго следовать правилам безопасного поведения на железной дороге, пересекать пути в отведенных для этого местах и не игнорировать запрещающие сигналы.