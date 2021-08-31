Пьяный кузбассовец погиб на железной дороге

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Правоохранители обнаружили в колее ж/д путей тело мужчины, который оказался жителем Тисульского района.

Сигнал об обнаружении трупа на перегоне станций Рудная и Кия-Шалтырь поступил стражам порядка накануне около 18:00. Тело мужчины было найдено в колее железной дороги.


Как сообщили в УТ МВД по СФО, погибший 54-летний мужчина проживал в Тисульском районе. По предварительным оценкам, он был пьян. Обстоятельства смертельного травмирования кузбассовца на текущий момент выясняются.


Транспортная полиция напоминает жителям региона о необходимости строго следовать правилам безопасного поведения на железной дороге, пересекать пути в отведенных для этого местах и не игнорировать запрещающие сигналы.

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