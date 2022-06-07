Пьяный кузбассовец оставил в кювете пострадавшего подростка-мотоциклиста

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Житель Кемеровской области предстанет перед судом после того, как умолчал о ДТП с участием несовершеннолетнего.

Инцидент произошел в Белове. По версии следствия, пьяный 36-летний местный житель сел за руль мотоцикла, не имея прав на управление данным транспортом. Двигаясь по одной из городских дорог, мужчина нарушил дистанцию и столкнулся с мотоциклом под управлением 14-летнего мальчика, который двигался в попутном направлении. Мотоцикл с подростком отбросило в кювет, а мужчину протащило по дороге около ста метров вперед. Очевидцы вызвали "скорую" и полицию.


Нарушитель заявил правоохранителям, что просто не справился с управлением и упал. О том, что в ДТП участвовал другой мотоциклист, кузбассовец умолчал. Позже подростка в кювете нашли родственники, которые были обеспокоены отсутствием ребенка. Мальчика в бессознательном состоянии доставили в больницу, где он скончался от полученных травм, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


В отношении беловчанина было возбуждено уголовное дело. Свою вину он не признал и со следствием не сотрудничал. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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