Пьяный кузбассовец на новом автомобиле протаранил крыльцо общежития

Накануне экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на сигнал "тревога" в охраняемое общежитие на улице Шоссейная города Юрга. На месте они задержали двух местных жителей 18 и 20 лет.

По предварительным данным, один из юргинцев, не обладавший правом управления транспортным средством, решил отпраздновать покупку нового автомобиля ВАЗ-2116 в компании приятеля. Молодые люди сели в автомобиль в состоянии алкогольного опьянения, и 20-летний водитель не справился с управлением, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кузбассу. Машина протаранила задней частью крыльцо общежития, повредив пандус.

Молодые юргинцы были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.