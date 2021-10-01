Пьяный кузбассовец на новом автомобиле протаранил крыльцо общежития

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Житель Кемеровской области сел пьяным за руль и совершил наезд на крыльцо одного из общежитий.

Накануне экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на сигнал "тревога" в охраняемое общежитие на улице Шоссейная города Юрга. На месте они задержали двух местных жителей 18 и 20 лет.


По предварительным данным, один из юргинцев, не обладавший правом управления транспортным средством, решил отпраздновать покупку нового автомобиля ВАЗ-2116 в компании приятеля. Молодые люди сели в автомобиль в состоянии алкогольного опьянения, и 20-летний водитель не справился с управлением, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кузбассу. Машина протаранила задней частью крыльцо общежития, повредив пандус.


Молодые юргинцы были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

Видео: Управление Росгвардии по Кузбассу

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