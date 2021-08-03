Пьяный кузбассовец избил подошедшего к дому на рассвете соседа

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Кузбассовец во время утреннего пьянства возле подъезда спровоцировал на конфликт возвращавшегося домой соседа, в результате чего потерпевший попал в травматологическое отделение с подозрением на перелом носа.

Потасовка двух соседей произошла в Междуреченске во дворе посреди многоэтажек по улице Лукиянова. По информации бойцов Росгварии, 41-летний зачинщик конфликта распивал спиртное на лавочке. Тогда он и заметил, как к подъезду приблизился 54-летний мужчина, который жил с ним в одном доме. Между мужчинами завязалась словесная ссора, переросшая в бойню.


Свидетели разборок обратились за подмогой к силовикам.

На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили двух конфликтующих граждан. В области лица одного из них виднелись ссадины, – пояснили в ведомстве.

Позже удалось выяснить, что нетрезвый дебошир ранее имел судимость. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам органов внутренних дел.

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