Пьяный кузбассовец избил подошедшего к дому на рассвете соседа

Потасовка двух соседей произошла в Междуреченске во дворе посреди многоэтажек по улице Лукиянова. По информации бойцов Росгварии, 41-летний зачинщик конфликта распивал спиртное на лавочке. Тогда он и заметил, как к подъезду приблизился 54-летний мужчина, который жил с ним в одном доме. Между мужчинами завязалась словесная ссора, переросшая в бойню.

Свидетели разборок обратились за подмогой к силовикам.

– На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили двух конфликтующих граждан. В области лица одного из них виднелись ссадины, – пояснили в ведомстве.

Позже удалось выяснить, что нетрезвый дебошир ранее имел судимость. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам органов внутренних дел.