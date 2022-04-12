Пьяный кузбассовец до смерти избил пожилого отца

Кузбассовец употреблял спиртное в доме. В это время его 74-летний отец занимался углями в печи. Тому это не понравилось и он избил родственника, после чего продолжил выпивать.

Избитого пенсионера обнаружила почтальонка, которая пришла отдать письмо. Не заметив признаков жизни, женщина вызвала скорую помощь.

– Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего, сообщили в правоохранительные органы, – передает СК по Кемеровской области.

Вину 44-летний мужчина признал. Он стал фигурантом уголовного дела по статье

"Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего", материалы которого переданы в суд.