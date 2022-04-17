Пьяный кузбассовец чуть не снес шлагбаум у техникума

Полицейские заметили отечественный автомобиль, который на скорости заехал на территорию техникума в Топках и чуть не снес шлагбаум. Как оказалось, за рулем находился 36-летний кемеровчанин.

Из-за запаха алкоголя, мужчину отправили на экспертизу, которая показала наличие спиртного в организме.

– В ходе разбирательств установлено, что злоумышленник никогда не имел водительского удостоверения и дважды был привлечен к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде, – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

Гражданину назначали десять суток административного ареста.