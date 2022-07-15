Пьяный кемеровчанин совершил наезд на инспектора ДПС

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Житель кузбасской столицы применил опасное насилие в отношении полицейского.

Инцидент произошел в июне 2022 года в Кемерове. Ночью сотрудники ДПС патрулировали улицы и заметили автомобиль, который вилял по дороге. Полицейские остановили транспортное средство и попросили водителя предъявить документы. В ответ пьяный мужчина попытался скрыться. На пути автомобиля стоял инспектор ДПС, который от удара бампером упал на капот машины. Нарушитель совершил резкий поворот, чтобы сбросить полицейского. Позже злоумышленника задержали.

"Оказалось, что мужчина управляет транспортным средством в алкогольном опьянении и без водительских прав, которых он лишился за аналогичное поведение", – сообщают в пресс-службу СУ СК РФ по Кемеровской области.

В отношении 51-летнего кемеровчанина было возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.


Рассмотрением дела займется суд.

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