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Пьяный кемеровчанин разбушевался в одном из городских баров

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Жители кузбасской столицы сообщили о ночном происшествии в центре города. Журналист AVOKADO разбирался в ситуации.

Постоянная читательница интернет-журнала AVOKADO рассказала, что стала очевидицей ночного происшествия возле одного из заведений на улице Ноградской в Кемерове. Девушка заметила, как к бару прибыли силовики, а на земле лежал молодой человек в неадекватном состоянии.

‒ Парень на земле лежал и кричал что-то вроде "люди", такое ощущение, что он то ли болен, то ли под чем-то был, другой парень прижимал его земле и держал, ‒ рассказала горожанка корреспонденту AVOKADO.

Чтобы выяснить подробности происшествия, журналист AVOKADO обратился в управление Росгвардии по Кузбассу. По предварительной информации, компания распивала спиртное в баре, когда один из молодых людей начал конфликт со знакомым. Администратор заведения вызвала силовиков.

‒ Компания отдыхающих вышла на улицу и удерживала буйного знакомого, который успокоился при виде росгвардейцев, ‒ рассказали в пресс-службе ведомства.

Молодого дебошира передали его отцу, который отвез горожанина домой.

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