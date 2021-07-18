Пьяный кемеровчанин попался на попытке похитить по частям гараж

Правоохранители получили сообщение от собственника гаража в городе Кемерово который заявил, что неизвестные сняли металлические ворота с его гаража и продолжают противозаконную деятельность на участке бокса.

Силовики прибыли на указанное место, где установили, что пьяный 51-летний мужчина в компании двух своих приятелей, которые прибыли на помощь для демонтажа якобы принадлежащего их знакомому гаражного бокса, разбирали строение потерпевшего.

Как итог, за злодеяние горожанин стал фигурантом уголовного дела по статье "Кража", а также сотрудники полиции составили на него административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", за что Мировой суд Заводского района приговорил кемеровчанина к пяти суткам ареста.