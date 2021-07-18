Пьяный кемеровчанин попался на попытке похитить по частям гараж

0
Фото:  

Житель кузбасской столицы стал фигурантом уголовного дела после неудачного похищения "своего" гаражного бокса.

Правоохранители получили сообщение от собственника гаража в городе Кемерово который заявил, что неизвестные сняли металлические ворота с его гаража и продолжают противозаконную деятельность на участке бокса.


Силовики прибыли на указанное место, где установили, что пьяный 51-летний мужчина в компании двух своих приятелей, которые прибыли на помощь для демонтажа якобы принадлежащего их знакомому гаражного бокса, разбирали строение потерпевшего.


Как итог, за злодеяние горожанин стал фигурантом уголовного дела по статье "Кража", а также сотрудники полиции составили на него административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", за что Мировой суд Заводского района приговорил кемеровчанина к пяти суткам ареста.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27155

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined