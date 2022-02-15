Пьяный иностранец устроил дебош в кемеровском аэропорту

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета в Кемерове, громко кричал, махал руками, не держал равновесие и не предъявил посадочный талон. В связи с этим командир самолета отказал ему в перелете.

Представители авиакомпании обратились в правоохранительные органы с просьбой помочь с неадекватным пассажиром. Полицейские прибыли на место и задержали мужчину.

– Задержанным оказался проживающий в Москве 39-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался в присутствии свидетелей, – передает Управлении на транспорте МВД России по СФО.

По данным ведомства, у него закончился срок регистрации на проживание в РФ.

Теперь иностранец пойдет по четырем статьям КоАП России: появление в общественных местах в состоянии опьянения, невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в РФ, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.