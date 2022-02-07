Пьяный гость из Интернета оставил жительницу Кузбасса без имущества

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Знакомство в Сети стоило женщине из Кемеровской области здоровья и имущества.

Жительница Калтана познакомилась с мужчиной в социальных сетях. Спустя несколько дней общения по Интернету, она пригласила нового знакомого к себе в дом для совместного распития спиртного, о чем вскоре сильно пожалела.


Когда 58-летняя хозяйка попросила уйти гостя, то тот принялся ее избивать, а после драки вынес из жилища имущество: телефон, телевизор и банковскую карту. Сумма ущерба составила около 23 000 рублей, передает ГУ МВД по Кемеровской области. Потерпевшая обратилась в полицию.


Дело о совершении преступления по ч. 1 ст. 162 УК РФ "Разбой" передано в суд. 56-летний агрессор может отправиться в тюрьму на восемь лет.

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