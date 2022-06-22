Пьяный дебошир задержал движение трамваев в Кемерове

По словам представителя КЭТК, инцидент в кемеровском трамвае произошел у Парка Ангелов вчера вечером около 22:05 по местному времени. Оказалось, что в вагоне 208, что следовал по маршруту №5, нетрезвый пассажир разбил кулаком стекло первой двери. В результате движение по рельсам было приостановлено и возник транспортный затор.
– Мужчина был удержан сотрудником силового ведомства, который находился на остановке, а после передан в руки прибывшего наряда полиции, – сказал собеседник AVOKADO.
Восстановить проезд трамваев удалось только 22:55. Пассажирскому вагону, который является муниципальным имуществом, причинен серьезный материальный ущерб, поскольку злоумышленник повредил стекло большой площади.
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