Пьяный дебошир в Кузбассе ворвался в больницу

В вечернюю смену в городской больнице Березовского по улице Строителей появился, как сказали медики, пьяный мужчина.

Он пришел в медучреждение без верхней одежды и обуви. Его поведение показалось сотрудникам агрессивным и они нажали на "тревожную" кнопку.

Прибывшие на место росгвардейцы успокоили мужчину и проверили его личность. Дебоширом оказался ранее неоднократно судимый 44-летний местный житель, находящийся в розыске по подозрению в краже телефона у местной жительницы, передает управление Росгвардии по Кемеровской области.

Сейчас рецидивиста передали инициаторам розыска.