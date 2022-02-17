Пьяный дебошир в Кузбассе ворвался в больницу

В вечернюю смену в городской больнице Березовского по улице Строителей появился, как сказали медики, пьяный мужчина.
Он пришел в медучреждение без верхней одежды и обуви. Его поведение показалось сотрудникам агрессивным и они нажали на "тревожную" кнопку.
Прибывшие на место росгвардейцы успокоили мужчину и проверили его личность. Дебоширом оказался ранее неоднократно судимый 44-летний местный житель, находящийся в розыске по подозрению в краже телефона у местной жительницы, передает управление Росгвардии по Кемеровской области.
Сейчас рецидивиста передали инициаторам розыска.
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