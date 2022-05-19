Пьяный дебошир разгромил продуктовый магазин в центре Кемерова

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33-летний жители кузбасской столицы попался силовикам после того, как устроил погром в местном магазине. Проделки пьяного нарушителя запечатлела камера наблюдения.

Инцидент произошел ночью на улице Мичурина в городе Кемерово, где 33-летний пьяный горожанин не смог спокойно пройти мимо торговой точки и устроил погром. Так, он взял в руки рекламный баннер, а после разбил им окно продуктового магазина. От его действий сработала сигнализация, на место прибыли силовики из Росгвардии.

Вызвав на место собственника магазина, росгвардейцы просмотрели камеры видеонаблюдения и установили приметы подозреваемого. В ходе розыскных мероприятий около гаражей по улице Сарыгина был замечен и задержан ранее судимый за кражу, угон и незаконный оборот наркотиков местный житель с признаками алкогольного опьянения, уточнили в ведомстве.

При этом жители города рассказали журналисту AVOKADO, что мужчина передвигался по улице с окровавленным лицом. Он показался прохожим сильно выпившим и они подумали, что незнакомец просто с кем-то подрался. Однако выяснилось, что его раны – это порезы от разбившегося стекла.


Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба дебошир передан в руки сотрудников органов внутренних дел.

Видео: Росгвардия Кемеровской области

Да!
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