Пьяный дальнобойщик из другого региона разъезжал по улицам Кемерова

На улице Баумана в Кемерове был остановлен большегруз, перевозивший мебель. Водитель, 54-летний мужчина из Нижнего Новгорода, находился в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено алкотестером. Также выяснилось, что тахометр длинномера неисправен, а сам дальнобойщик ранее уже был привлечен к ответственности за пьяное вождение.

В отношении мужчины был составлен протокол по трем административным статьям. По ним нарушитель понесет наказание в виде штрафов, общая сумма которых составляет 33 500 рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 264.1 "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".