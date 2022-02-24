Пьяные рабочие в Кузбассе пришли на помощь владелице затопленного гаража

0
Фото:  

В кузбасском городе собственница гаража пожаловалась на пьяных рабочих, которые не успев протрезветь, прибыли на вызов для устранение потопа.

В Сети жительница города Белово рассказала, что на улице 1 мая, 53/1 расположен ее гараж, в который на днях хлынула вода. Для устранения потопа женщина обратилась к специалистам, однако те хоть и приехали на место, но, по словам автора, пребывали не в рабочем состоянии из-за алкогольного опьянения, что ее возмутило.

Работники, которые вели эти работы, находятся в сильном алкогольном опьянении, заключила она.

Судя по кадрам с места произошедшего, вода, действительно, практически полностью залила пол гаража. При этом внутри объекта находились не только автомобили, но и котел.


В комментариях интернет-пользователи с иронией отнеслись к произошедшему отметив, что 23 февраля в День защитника отечества справляли свой праздник и им было не до работы. Однако часть подписчиков сообщества предложила автору в срочном порядке сменить гараж, чтобы избежать серьезных последствий в дальнейшем.

Видео: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33982

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined