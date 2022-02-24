Пьяные рабочие в Кузбассе пришли на помощь владелице затопленного гаража

В Сети жительница города Белово рассказала, что на улице 1 мая, 53/1 расположен ее гараж, в который на днях хлынула вода. Для устранения потопа женщина обратилась к специалистам, однако те хоть и приехали на место, но, по словам автора, пребывали не в рабочем состоянии из-за алкогольного опьянения, что ее возмутило.

– Работники, которые вели эти работы, находятся в сильном алкогольном опьянении,– заключила она.

Судя по кадрам с места произошедшего, вода, действительно, практически полностью залила пол гаража. При этом внутри объекта находились не только автомобили, но и котел.

В комментариях интернет-пользователи с иронией отнеслись к произошедшему отметив, что 23 февраля в День защитника отечества справляли свой праздник и им было не до работы. Однако часть подписчиков сообщества предложила автору в срочном порядке сменить гараж, чтобы избежать серьезных последствий в дальнейшем.