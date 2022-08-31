Пьяные подростки вынудили кузбассовцев забрать детей с аттракционов

Во "ВКонтакте" появился пост от жителей Ленинска-Кузнецкого, которые пожаловались на подростков, якобы те своим поведением фактически прогнали детей с игровой площадки.

Со слов автора сообщения, несовершеннолетние заняли все аттракционы. При этом взрослым они нагло хамят, а также позволяют себе курить при малолетних, распивать спиртные напитки.

– Все они в нашем дворе не живут, приходят с близлежащих домов, – уточнил интернет-пользователь.

Отмечается, что жители двора пытались привлечь к делу полицию, однако стражи закона просто проигнорировали граждан.