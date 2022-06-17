Пьяные кузбассовцы утонули при попытке искупаться в реке

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В Сети появилось сообщение, что за минувшие выходные в водоемах Кемеровской области утонули два человека. За подробностями журналист AVOKADO обратился в региональное СУ СК, где соответствующую информацию подтвердили. В ведомстве уточнили, что погибли мужчины.

Так, первый смертельный случай произошел 12 июня на территории Промышленновского района. Установлено, что 49-летний житель областного центра приехал в гости к сестре, с которой распивал спиртное на берегу реки, а после решил искупаться в неположенном месте. Вскоре он скрылся под водой и тогда ему на помощь пришел случайный свидетель. Правда на берегу потерпевший в сознание так и не пришел, он скончался.


Вторая трагедия произошла на территории Беловского района, где рыбак обнаружил тело мужчины. Выяснилось, что 52-летний местный житель пошел пьяным купаться и утонул. По факту произошедшего проводятся проверки.

Да!
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