Пьяные кузбассовцы утонули при попытке искупаться в реке

Так, первый смертельный случай произошел 12 июня на территории Промышленновского района. Установлено, что 49-летний житель областного центра приехал в гости к сестре, с которой распивал спиртное на берегу реки, а после решил искупаться в неположенном месте. Вскоре он скрылся под водой и тогда ему на помощь пришел случайный свидетель. Правда на берегу потерпевший в сознание так и не пришел, он скончался.

Вторая трагедия произошла на территории Беловского района, где рыбак обнаружил тело мужчины. Выяснилось, что 52-летний местный житель пошел пьяным купаться и утонул. По факту произошедшего проводятся проверки.