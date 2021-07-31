Пьяные кузбассовцы скинули знакомого с восьмого этажа за оглашение ВИЧ-статуса

Суд признал вину двух жителей Мысков в убийстве мужчины во время застолья. Из материалов дела следует, что в марте виновные распивали спиртное в гостях у 42-летнего знакомого. Хозяин квартиры в ходе попойки решил сделать признание за что и поплатился жизнью.

Как оказалось, погибший освободился из из исправительной колонии с подтвержденной ВИЧ-инфекцией.

– Мужчины предъявили претензии, что он не сообщил об этом сразу, а выпивал с ними из одной рюмки. Они стали избивать его руками, а затем один из них предложил сбросить потерпевшего с балкона квартиры, расположенной на 8-м этаже, – сообщили в СУ СК по Кемеровской области..

После расправы виновные скоропостижно покинули место преступления, а потерпевший скончался от полученных травм на месте.

Накануне суд огласил приговор по делу об убийстве в Мысках: фигурантам назначено наказание в виде 15 и 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также они приговорены к 1 году и 1,5 годам ограничения свободы. По гражданскому иску с осужденных взыскано по 50 и 100 тыс. руб.