Пьяные кузбассовцы скинули знакомого с восьмого этажа за оглашение ВИЧ-статуса

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Откровенный разговор кузбассовца с двумя пьяными приятелями стал причиной его гибели. Мужчины выбросили собутыльника из окна восьмого этажа после того, как он признался в подтвержденной ВИЧ-инфекции.

Суд признал вину двух жителей Мысков в убийстве мужчины во время застолья. Из материалов дела следует, что в марте виновные распивали спиртное в гостях у 42-летнего знакомого. Хозяин квартиры в ходе попойки решил сделать признание за что и поплатился жизнью.


Как оказалось, погибший освободился из из исправительной колонии с подтвержденной ВИЧ-инфекцией.

Мужчины предъявили претензии, что он не сообщил об этом сразу, а выпивал с ними из одной рюмки. Они стали избивать его руками, а затем один из них предложил сбросить потерпевшего с балкона квартиры, расположенной на 8-м этаже, сообщили в СУ СК по Кемеровской области..

После расправы виновные скоропостижно покинули место преступления, а потерпевший скончался от полученных травм на месте.


Накануне суд огласил приговор по делу об убийстве в Мысках: фигурантам назначено наказание в виде 15 и 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также они приговорены к 1 году и 1,5 годам ограничения свободы. По гражданскому иску с осужденных взыскано по 50 и 100 тыс. руб.

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