Пьяные автомобилисты пострадали в ДТП на кемеровской дороге

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В столице Кузбасса в понедельник, 4 июля, проезжую часть не смогли поделить легковушка и микроавтобус, которыми управляли нетрезвые автомобилисты. В городской ГИБДД корреспонденту AVOKADO раскрыли подробности автоаварии.

Накануне вечером в 19:50 на кемеровской дороге в аварию угодили два пьяных автомобилиста. Установлено, что 32-летний водитель LADA XRAY двигаясь по ул. 62-й проезд со стороны ул. Тухачевского в направлении ул. Терешковой не предоставил преимущество в движении встречному микроавтобусу Fiat ducato, которым управлял 19-летний водитель, из-за чего и произошел лобовой контакт двух авто.


В результате травмы получили оба участника. Они самостоятельно обратились к медикам, сейчас им назначено амбулаторное лечение. При этом в городской ГИБДД указали, что водители в момент управления транспортными средствами были пьяны, что было установлено в результате медицинского освидетельствования.


В свою очередь в сообществе во "ВКонтакте" появилась информация, что по факту произошедшего ведется поиск свидетелей автоконтакта. Если вы обладаете записью, на которое попало столкновение легковушки с микроавтобусом, то сообщите об этом автору поста по номеру 8 (923) 500-96-44.

Фото: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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