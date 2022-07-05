Пьяные автомобилисты пострадали в ДТП на кемеровской дороге

Накануне вечером в 19:50 на кемеровской дороге в аварию угодили два пьяных автомобилиста. Установлено, что 32-летний водитель LADA XRAY двигаясь по ул. 62-й проезд со стороны ул. Тухачевского в направлении ул. Терешковой не предоставил преимущество в движении встречному микроавтобусу Fiat ducato, которым управлял 19-летний водитель, из-за чего и произошел лобовой контакт двух авто.

В результате травмы получили оба участника. Они самостоятельно обратились к медикам, сейчас им назначено амбулаторное лечение. При этом в городской ГИБДД указали, что водители в момент управления транспортными средствами были пьяны, что было установлено в результате медицинского освидетельствования.

В свою очередь в сообществе во "ВКонтакте" появилась информация, что по факту произошедшего ведется поиск свидетелей автоконтакта. Если вы обладаете записью, на которое попало столкновение легковушки с микроавтобусом, то сообщите об этом автору поста по номеру 8 (923) 500-96-44.