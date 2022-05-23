Новокузнечане разместили в социальных сетях снимок, на котором запечатлена разбитая в результате ДТП "Волга". Горожане рассказали, что инцидент произошел на улице Косыгина.

Журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу за комментарием по данной ситуации. Правоохранители сообщили, что ДТП произошло накануне, 22 мая, в 02:20, напротив здания №45 по улице Косыгина. Водитель автомобиля "ГАЗ-3110" двигался в направлении проспекта Забсибовцев со скоростью, которая не позволяла ему в полной мере контролировать дорожную обстановку. Легковая машина врезалась в припаркованный автобус Yutong.

В результате ДТП 23-летний водитель "Волги" получил травмы. Выяснилось, что молодой человек находился в состоянии опьянения, а транспортное средство было не зарегистрировано в установленном порядке и имело неисправности. Страховки у ночного лихача также не было.

Госавтоинспекция Кемеровской области напоминает водителям о том, что садиться за руль в состоянии опьянения запрещено. Автомобилистам следует регистрировать транспортные средства, оформлять на них страховку, а также двигаться с безопасной скоростью.