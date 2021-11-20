Пьяная жительница Подмосковья устроила дебош в кемеровском аэропорту

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Правоохранители привлекли к ответственности женщину из Московской области, нарушившую спокойствие окружающих в здании аэропорта кузбасской столицы.

Сообщается, что силовики прибыли в кемеровский аэропорт им. А.А. Леонова на вызов о нарушении общественного порядка. Выяснилось, что представитель авиакомпании не пустил на борт самолета до Москвы женщину, у которой имелись признаки опьянения. На запрет она отреагировала агрессивно: начала выражаться матом и хватать представителя компании за верхнюю одежду. Правоохранители доставили дебоширку в дежурную часть.

– Во время составления протокола об административном правонарушении она (злоумышленница – прим. ред.) пыталась отобрать у сотрудницы полиции свой паспорт и сорвала с ее лица защитную маску, – сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На буйную жительницу Московской области составили протокол об административном правонарушении. Ей было назначен административный штраф. Кроме того, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

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