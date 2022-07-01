Пьяная жительница Кузбасса устроила ДТП на встречной полосе

0
Фото:  

Автоавария произошла ночью в одном из городов Кемеровской области. Правоохранители раскрыли детали журналисту AVOKADO.

Сегодня, 1 июля, в социальных сетях появились кадры, на которые запечатлены последствия ДТП в Белове. Очевидцы сняли на камеру разбитые автомобили, причем передняя часть одной из легковушек оказалась серьезно помята.

‒ Четырка выехала в лобовую, ‒ рассказала очевидица событий в комментариях.

Чтобы выяснить детали происшествия, корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу. По данным правоохранителей, инцидент произошел ночью 30 июня, в районе здания №35 по улице Пролетарской. Предварительно, водитель "ВАЗ-2114", женщина 27 лет, не выбрала безопасную скорость движения, которая бы позволила контролировать дорожную ситуацию. Из-за этого автомобилистка не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Wish.


В результате ДТП пострадавших нет. Выяснилось, что водитель отечественной легковушки села за руль в состоянии опьянения. Все обстоятельства инцидента выясняются.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что водитель должен придерживаться безопасной скорости с учетом интенсивности движения, особенностей и состояния ТС и груза, а также дорожными и метеорологическими условиями.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37730

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined