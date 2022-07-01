Пьяная жительница Кузбасса устроила ДТП на встречной полосе

Сегодня, 1 июля, в социальных сетях появились кадры, на которые запечатлены последствия ДТП в Белове. Очевидцы сняли на камеру разбитые автомобили, причем передняя часть одной из легковушек оказалась серьезно помята.

‒ Четырка выехала в лобовую, ‒ рассказала очевидица событий в комментариях.

Чтобы выяснить детали происшествия, корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу. По данным правоохранителей, инцидент произошел ночью 30 июня, в районе здания №35 по улице Пролетарской. Предварительно, водитель "ВАЗ-2114", женщина 27 лет, не выбрала безопасную скорость движения, которая бы позволила контролировать дорожную ситуацию. Из-за этого автомобилистка не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Wish.

В результате ДТП пострадавших нет. Выяснилось, что водитель отечественной легковушки села за руль в состоянии опьянения. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что водитель должен придерживаться безопасной скорости с учетом интенсивности движения, особенностей и состояния ТС и груза, а также дорожными и метеорологическими условиями.