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Пьяная именинница и мужчина утонули в Кузбассе на выходных

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В минувшие выходные дни в Кемеровской области произошли две трагедии: мужчина и женщина утонули во время отдыха на воде. По фактам произошедшего стражи закона организовали проверки.

Отмечается, что одно сообщение о мертвом теле 41-летнего жителя кузбасской столицы поступило полицейским вечером в воскресенье, 11 июля. По предварительной версии, пострадавший с компанией знакомых отдыхал на берегу водоема, где они распивали алкоголь. Вечером погибшего посетила идея переплыть озеро, однако, до другого берега он так и не добрался, скрылся под водой. Его тело на следующий день достали о дна сотрудники МЧС.


Второй смертельный случай на воде зафиксирован в селе Барановка. Там 39-летняя женщина на отмечала свой день рождения на несанкционированном пляже и будучи пьяной решила переплыть пруд, но на середине пути утонула.


В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, прокомментировали в СУ СК по Кемеровской области.

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