Пьяная именинница и мужчина утонули в Кузбассе на выходных

Отмечается, что одно сообщение о мертвом теле 41-летнего жителя кузбасской столицы поступило полицейским вечером в воскресенье, 11 июля. По предварительной версии, пострадавший с компанией знакомых отдыхал на берегу водоема, где они распивали алкоголь. Вечером погибшего посетила идея переплыть озеро, однако, до другого берега он так и не добрался, скрылся под водой. Его тело на следующий день достали о дна сотрудники МЧС.

Второй смертельный случай на воде зафиксирован в селе Барановка. Там 39-летняя женщина на отмечала свой день рождения на несанкционированном пляже и будучи пьяной решила переплыть пруд, но на середине пути утонула.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, прокомментировали в СУ СК по Кемеровской области.