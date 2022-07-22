Пьяная автоледи в Новокузнецке улетела в забор

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На юге Кузбасса по вине автолюбительницы произошло ДТП. Как оказалось, сначала пьяная женщина не смогла разъехаться с припаркованной иномаркой, а после улетела в забор. Подробности AVOKADO озвучили в областной ГИБДД.

В четверг, 21 июля, на улице Верхнее-Редаково, 97 пьяная автоледи учинила ДТП. Как оказалось, около 19:20 по местному времени нетрезвая 47-летняя новокузнечанка села за руль Honda и совершила наезд на припаркованный у дома Hyundai, после чего еще и повредила металлический забор.


В результате аварии никто не пострадал, причинен материальный ущерб. Что касается нарушительницы, то она получила от стражей закона пару протоколов, один из которых за пьяное вождение, а второй за управление транспортным средством невзирая на лишение прав, также у нее отсутствовал полис страховки.

Фото: ВКонтакте / "ДТП Новокузнецка"

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