Пьяная автоледи спровоцировала массовое ДТП с пострадавшими в Белове

В ГИБДД по Кузбассу прокомментировали ДТП, которое произошло накануне в 17:00 на 3 км дороги Ленинск-Кузнецкий– Инской в городе Белово. Предварительно, женщина за рулем Honda Fit двигалась по второстепенной дороге и не уступила преимущество Chevrolet Niva, из-за чего произошло столкновение. После она врезалась и в проезжающую "ГАЗель".

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека: автоледи с Honda Fit назначено амбулаторное лечении или в условиях дневного стационара, аналогичное назначение медики сделали и водителю Chevrolet Niva, а также его пассажиру. Еще один пассажир "корейца" пребывает на стационаре. Предположительная виновница столкновения управляла машиной не в трезвом виде.

В Госавтоинспекции призвали автовладельцев не пренебрегать правилами ПДД и после употребления алкоголя ни в коем случае не садиться за руль транспортного средства.