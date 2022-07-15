Пьяная автоледи спровоцировала массовое ДТП с пострадавшими в Белове

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Правоохранители озвучили детали дорожного инцидента на кузбасской дороге, в результате которого травмы получили четыре человека. В том числе помощь медиков потребовалась и виновнице аварии, которая, предположительно, была пьяна.

В ГИБДД по Кузбассу прокомментировали ДТП, которое произошло накануне в 17:00 на 3 км дороги Ленинск-КузнецкийИнской в городе Белово. Предварительно, женщина за рулем Honda Fit двигалась по второстепенной дороге и не уступила преимущество Chevrolet Niva, из-за чего произошло столкновение. После она врезалась и в проезжающую "ГАЗель".


В результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека: автоледи с Honda Fit назначено амбулаторное лечении или в условиях дневного стационара, аналогичное назначение медики сделали и водителю Chevrolet Niva, а также его пассажиру. Еще один пассажир "корейца" пребывает на стационаре. Предположительная виновница столкновения управляла машиной не в трезвом виде.


В Госавтоинспекции призвали автовладельцев не пренебрегать правилами ПДД и после употребления алкоголя ни в коем случае не садиться за руль транспортного средства.

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