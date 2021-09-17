Путин заявил о поддержке россиян в три триллиона рублей

Во время проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин высказался о мерах поддержки россиян во время пандемии коронавируса. В частности, речь шла о денежной помощи отдельным категориям граждан.
‒ Россия направила порядка трех триллионов рублей на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезапуск инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям, с детьми прежде всего, ‒ заявил российский лидер.
Сумма, обозначенная Владимиром Путиным, составляет более 4,5% от ВВП России.
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