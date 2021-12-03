Во время совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса Владимир Путин рассказал, что руководство шахты "Листвяжная" скрывало показатели загазованности и фальсифицировало показания приборов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

‒ Установлено, что руководством шахты систематически принимались меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном. Результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались, ‒ заявил глава государства.

Кроме того, президент России отметил, что решение о допуске горняков к работам принимались на основании показателей датчика, установленного за пределами забоя на поверхности.