Путин выступил против обязательной вакцинации от китайского вируса

Принуждать население России к вакцинации нецелесообразно. К такому выводу пришел президент РФ Владимир Путин, который высказал свое мнение в ходе совещания по экономическим вопросам.

– Подумайте как следует, имейте в виду, что российская вакцина – это практика показала уже миллионного применения – самая надежная сегодня и самая безопасная, – цитирует Путина ТАСС.

Кроме того, лидер страны отметил, что россияне должны сами понять необходимость привиться, поскольку в противном случае они могут столкнуться с "очень серьезной и даже смертельной опасностью".