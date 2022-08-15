Путин включил кузбасского чиновника в состав Совета при президенте РФ

Согласно указу главы России Владимира Путина, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, в состав Совета при президенте по развитию местного самоуправления был включен кузбасский чиновник Алексей Зеленин. В настоящее время Зеленин занимает должность председателя парламента Кемеровской области.

Руководитель кузбасского заксобрания вошел в региональную часть Совета, куда были введены еще восемь представителей субъектов РФ, следует из документа. Указ вступил в силу 11 августа текущего года.

Задача Совета — рассмотрение вопросов о совершенствовании политики в области местного самоуправления.