Путин стал кандидатом на Нобелевскую премию мира

Инициалы Владимира Путина оказались в списке претендентов на премию мира. О том, что президент России номинирован на Нобелевскую премию сообщил академик, писатель Сергей Комков, который выдвинул данную кандидатуру, передает РИА "Новости".

— Получил (письмо. — Прим. ред.), ответили, что "Ваш кандидат включен в список", — заявил собеседник изданию.

Число кандидатур на награду достигает 286 человек, отметил Комков. Также академик обратил внимание, что ранее глава РФ уже числился в списке кандидатов на Нобелевскую премию мира. Тогда он был выдвинут в 2014 году.

Стоит отметить, что премия в этой области присуждается людям и организациям, которые, по мнению комитета, внесли выдающийся вклад в дело по укреплению мира. В прошлом году ее присудили Всемирной продовольственной программе за усилия в борьбе с голодом.