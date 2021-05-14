Путин стал кандидатом на Нобелевскую премию мира

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Президент России Владимир Путин попал в список номинантов Нобелевской премии мира.

Инициалы Владимира Путина оказались в списке претендентов на премию мира. О том, что президент России номинирован на Нобелевскую премию сообщил академик, писатель Сергей Комков, который выдвинул данную кандидатуру, передает РИА "Новости".

Получил (письмо. — Прим. ред.), ответили, что "Ваш кандидат включен в список", — заявил собеседник изданию.

Число кандидатур на награду достигает 286 человек, отметил Комков. Также академик обратил внимание, что ранее глава РФ уже числился в списке кандидатов на Нобелевскую премию мира. Тогда он был выдвинут в 2014 году.


Стоит отметить, что премия в этой области присуждается людям и организациям, которые, по мнению комитета, внесли выдающийся вклад в дело по укреплению мира. В прошлом году ее присудили Всемирной продовольственной программе за усилия в борьбе с голодом.

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