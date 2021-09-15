Путин сообщил о своем уходе на самоизоляцию

Вчера, во время телефонных переговоров с президентом Республики Таджикистан, Владимир Путин упомянул, что в ближайшее время должен соблюдать режим самоизоляции. Это связано с возросшим количеством заболевших среди окружающих российского лидера людей.

На сайте пресс-службы Кремля сообщается, что президент России примет участие в запланированных на этой неделе мероприятиях в режиме видеоконференции.

– Путин уже сдал тест и абсолютно здоров, − приводит слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова KP.RU.

Напоминаем, что зимой этого года Владимир Путин прошел двухэтапную вакцинацию от коронавируса «Спутником V».