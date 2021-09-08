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Путин с Шойгу провели отдых в сибирской Тайге

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Тайга, горы и свежий воздух заманили двух политических деятелей на отдых в Сибирь. Свободное время решили провести на природе Президент РФ Владимир Путин и министр обороны страны Сергея Шойгу.

О месте, где проводит отдых президент в компании министра обороны, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По пути из Благовещенска Путин на несколько дней сделал остановку в регионе, он остался в Сибири, прокомментировал визит Путина в северную часть страны представитель Кремля.

Правда точные координаты местонахождения президента пресс-секретарь не указал. Зато отметил, что скоро глава государства окажется в Москве, а сейчас его отдых, по словам Пескова, проходит следующим образом: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее.


Президент вернется в столицы в среду вечером, 8 сентября.

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