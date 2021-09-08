Путин с Шойгу провели отдых в сибирской Тайге

О месте, где проводит отдых президент в компании министра обороны, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
– По пути из Благовещенска Путин на несколько дней сделал остановку в регионе, он остался в Сибири, – прокомментировал визит Путина в северную часть страны представитель Кремля.
Правда точные координаты местонахождения президента пресс-секретарь не указал. Зато отметил, что скоро глава государства окажется в Москве, а сейчас его отдых, по словам Пескова, проходит следующим образом: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее.
Президент вернется в столицы в среду вечером, 8 сентября.
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