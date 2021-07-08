Путин раскритиковал взлетную полосу в новом аэропорту Кемерова

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Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на неудовлетворительное состояние взлетно-посадочной полосы в кемеровском аэропорту после личного визита в столицу Кузбасса.

Состояние взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту имени А. А. Леонова вызвало недовольство у главы РФ, который поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину разобраться с ситуацией и принять решение по данному вопросу.


Владимир Путин отметил, что на личном опыте ощутил, что при взлете происходит сильная тряска пассажиров борта, передает ТАСС. Кроме того, о недостатках полосы и возможных неудобствах его заранее осведомил экипаж авиалайнера.

– Понимаете, надо этим заниматься, это серьезный вопрос. Ладно я – прилетел, улетел. Не так часто там бываю, а люди-то каждый день летают, – заключил президент.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что представители Министерства транспорта Кузбасса озвучили сроки реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) в новом аэропорту после того, как один из жителей Кемерова охарактеризовал ее "одной из худших в стране".

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