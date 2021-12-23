Путин призвал увеличить коллективный иммунитет россиян к COVID-19 до 80% в 2022 году

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Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55 %. Однако Путину этого оказалось недостаточно, о чем он заявил в ходе ежегодной пресс-конференции.

Со слов главы РФ Владимира Путина, в настоящий момент коллективный иммунитет населения на территории страны составляет 54,9%. Стоит отметить, что в показатель входят граждане, которые переболели опасным китайским вирусом, а также привитые от COVID-19 россияне.

– Но этого недостаточно. Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%, – подытожил он.

Президент отметил, что достигнуть необходимый уровень удастся уже в предстоящем 2022 году, в конце первого квартала или во втором.

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