Путин признал упущение выгоды из-за задержки расширения железных дорог для экспорта угля

Процент поставляемого за рубеж угля мог быть больше, если бы подготовка транспортной инфраструктуры в России началась раньше, рассказал Владимир Путин.

— Мы, что греха таить, затянули с расширением пропускных возможностей железных дорог. Объяснения были основаны на расчетах рынка, но они, к сожалению, для наших горняков не оправдались, конъюнктура сложилась иначе, а инфраструктуру мы не подготовили и не можем воспользоваться благоприятными условиями на глобальном угольном рынке, — сообщил глава государства.

По словам президента, в результате сложившихся обстоятельств "упущенными" оказались выгоды как для отдельных компаний, которые могли бы получать крупную прибыль, так и для государства в целом.