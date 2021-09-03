Путин признал упущение выгоды из-за задержки расширения железных дорог для экспорта угля

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Президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума сообщил, что получаемая страной выгода от вывоза угля за границу могла быть больше на текущий момент, однако этому помешало позднее увеличение пропускной способности железных дорог.

Процент поставляемого за рубеж угля мог быть больше, если бы подготовка транспортной инфраструктуры в России началась раньше, рассказал Владимир Путин.

— Мы, что греха таить, затянули с расширением пропускных возможностей железных дорог. Объяснения были основаны на расчетах рынка, но они, к сожалению, для наших горняков не оправдались, конъюнктура сложилась иначе, а инфраструктуру мы не подготовили и не можем воспользоваться благоприятными условиями на глобальном угольном рынке, — сообщил глава государства.

По словам президента, в результате сложившихся обстоятельств "упущенными" оказались выгоды как для отдельных компаний, которые могли бы получать крупную прибыль, так и для государства в целом.

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