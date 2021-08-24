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Путин поручил выдать 10 тыс рублей пенсионерам в сентябре

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Президент России Владимир Путин подписал новый указ, согласно которому в сентябре пенсионеры получат от государства единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Владимир Путин сегодня во вторник, 24 августа, оставил свою подпись сразу на двух указах, в одном из которых сказано, что в грядущем сентябре единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей получат граждане пенсионного возраста, ранее работавшие в силовых структурах государства.

– Получение гражданином единовременной денежной выплаты не учитывается при определении его права на получение иных выплат и при предоставлении ему мер социальной поддержки [со стороны властей РФ], – сказано на сайте Кремля.

При этом подавать какие-либо заявление для получения полной суммы не потребуется. Также эти средства не могут быть списаны в счет оплаты накопленных задолженностей.


Стоит отметить, что на те же самые выплаты в размере 10 тысяч рублей смогут рассчитывать и пенсионеры остальных категорий.

Да!
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