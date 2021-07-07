Путин поручил властям разобраться с экологическими проблемами в кузбасских городах

Соответствующее высказывание глава страны озвучил на торжестве, проводимом в Кузбассе по случаю празднования 300-летия региона.

Таким образом, как следует из цитаты, приведенной агентством ТАСС, властям необходимо добиться «ощутимых» результатов в решении вопросов, связанных с экологической ситуацией, развернувшейся в Кузбассе. Говоря о проблеме, президент также затронул Новокузнецк, в котором, как запланировано властями, к 2024 году будут снижены объемы выбросов загрязняющих веществ в воздух, как минимум, на 20%.

Глава государства подчеркнул, что вопрос экологии в дальнейшем постепенно будет решаться и в других городах региона, отметив, что приоритетом в развитии Кузбасса является повышение качества жизни в городах и селах.