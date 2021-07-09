Путин поручил Цивилеву отчитаться о капремонте в детсаду Новокузнецка до 1 октября

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Власти Кемеровской области получил поручение от президента РФ Владимира Путина из которого следует, что губернатору региона необходимо предоставить подробный отчет о ходе капремонта в детском саду № 235 Новокузнецка до 1 октября 2021 года.

Кабинет министров РФ и Правительство Кемеровской области получили поручение от главы государства о проведении комплексного капитального ремонта на объекте детского сада в Новокузнецке. Стоит отметить, что дело с починкой здания начало продвигаться после личной жалобы местной жительницы Владимиру Путину во время прямой линии.


В качестве ответственного лица за доклад по проделанной работе в учреждению назначен премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Им необходимо отчитаться перед правителем до 1 октября текущего года. Соответствующее распоряжение опубликовано появилось на сайте президента России.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что Песков высказался о ремонте детсада в Новокузнецке после жалобы Путину.

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