Путин поручил правительству РФ сдерживать рост тарифов на электроэнергию

По поручению Путина Правительству России необходимо подготовить предложения, которые позволят сдерживать рост тарифов на электроэнергию для граждан страны. Такие меры связаны с развитием энергосбережения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

– Подготовить предложения по сдерживанию темпов роста тарифов на электроэнергию для населения в связи с обеспечением энергоснабжения участков железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, – говорится в сообщении.

Также из текста сообщения следует, что соответствующие предложения должны быть представлены президенту России в срок до 1 июля.