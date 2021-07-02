Путин подписал указ о выплате 10 тыс рублей семьям с детьми

0
Фото:  

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единоразовой выплате 10 000 рублей семьям с детьми от шести до 18 лет.

Указ Владимира Путина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что деньги в размере 10 000 рублей смогут получить семьи с детьми от шести до 18 лет в августе – декабре текущего года.


Однако деньги поступят при условии, что ребенку шесть лет исполнилось не позже 1 сентября, чтобы получить на него пособие.


Имеют право претендовать на эти деньги также люди с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, если они обучаются по основным общеобразовательным программам. Получить выплату могут также их родители или законные представители. Текст указа опубликован на сайте Президента России.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26689

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined