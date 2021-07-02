Путин подписал указ о выплате 10 тыс рублей семьям с детьми

Указ Владимира Путина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что деньги в размере 10 000 рублей смогут получить семьи с детьми от шести до 18 лет в августе – декабре текущего года.

Однако деньги поступят при условии, что ребенку шесть лет исполнилось не позже 1 сентября, чтобы получить на него пособие.

Имеют право претендовать на эти деньги также люди с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, если они обучаются по основным общеобразовательным программам. Получить выплату могут также их родители или законные представители. Текст указа опубликован на сайте Президента России.