Путин подписал указ о выплате 10 тыс рублей семьям с детьми

Указ Владимира Путина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что деньги в размере 10 000 рублей смогут получить семьи с детьми от шести до 18 лет в августе – декабре текущего года.
Однако деньги поступят при условии, что ребенку шесть лет исполнилось не позже 1 сентября, чтобы получить на него пособие.
Имеют право претендовать на эти деньги также люди с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, если они обучаются по основным общеобразовательным программам. Получить выплату могут также их родители или законные представители. Текст указа опубликован на сайте Президента России.
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