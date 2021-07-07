Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил главе России о планах по расширению программы подготовки в кадетском училище, затронув идею о начале приема девочек в образовательное учреждение. Обусловлено это "огромным спросом", однако для того, чтобы реализовать соответствующую инициативу, "кадетке" необходимо будет достроить еще один корпус. Предполагается также, что формирование указанного курса могло бы позволить принять в учреждение порядка 60 воспитанниц.

- Такой опыт у нас есть, он очень хороший, себя оправдал, - цитируют главу государства ТАСС.

Также президент отметил, что девочки, обучаясь по программе "кадетки", смогут получить "очень хорошую" подготовку. Однако сам процесс получения знаний будет проходить "довольно сложно", указал Путин.