Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил главе России о планах по расширению программы подготовки в кадетском училище, затронув идею о начале приема девочек в образовательное учреждение. Обусловлено это "огромным спросом", однако для того, чтобы реализовать соответствующую инициативу, "кадетке" необходимо будет достроить еще один корпус. Предполагается также, что формирование указанного курса могло бы позволить принять в учреждение порядка 60 воспитанниц.
- Такой опыт у нас есть, он очень хороший, себя оправдал, - цитируют главу государства ТАСС.
Также президент отметил, что девочки, обучаясь по программе "кадетки", смогут получить "очень хорошую" подготовку. Однако сам процесс получения знаний будет проходить "довольно сложно", указал Путин.
Загрузка комментариев