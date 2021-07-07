Путин обсудит планы по развитию Кузбасса с правительством

Запланирована онлайн-встреча главы государства с кабмином на среду, 7 июля. Об этом написали ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Известно, что в ходе совещания чиновники обсудят социально-экономическое развитие Кемеровской области.

- С докладом выступят первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов и заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, а также глава Минэкономразвития России Максим Решетников, - приводят выдержку из сообщения в агентстве.

Также на заседании будут подняты для рассмотрения и другие актуальные темы.

Напомним, что ранее Кузбасс с рабочим визитом посетил президент страны Владимир Путин. Дата его прилета совпала со днем празднования 300-летия региона, торжества по случаю которого он также посетил во время пребывания в Кемерове. На одном из них президент России обратился к жителям области со своим поздравлением.