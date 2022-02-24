Путин объявил о проведении военной спецоперации по защите Донбасса

Сегодня, 24 февраля, глава России Владимир Путин выступил с экстренным обращением, в котором заявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе.

‒ Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим <...> мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ, ‒ сообщил Путин, процитировало ТАСС.

Глава страны также заявил, что Россия незамедлительно ответил на вмешательство в ситуацию на Украине извне, если подобная ситуация возникнет. Президент выразил уверенность, что военнослужащие РФ исполнят свой долг профессионально и мужественно.

Президент подчеркнул, что в планы России не входит оккупация украинских территорий. Кроме того, Путин отметил, что РФ не допустит, чтобы у Украины появилось ядерное оружие.