О проблеме сообщили в социальных сетях ленинск-кузнечане. Горожане рассказали, что на детской площадке, расположенной вблизи дома №5 по проспекту Кольчугинскому, находится потенциально опасный объект. Судя по фото, сделанному кузбассовцами, из земли рядом с игровым комплексом торчит нечто, напоминающее кусок арматуры.
‒ Детская площадка, с путевкой в травму, ‒ отметили комментаторы.
На обращение отреагировали представители городской администрации. Сотрудники мэрии заявили, что управляющая компания намерена демонтировать металлический предмет.
Работы планируется провести 13 июля текущего года.
Фото: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112
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