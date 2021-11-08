Путешественница из Кузбасса получила штраф за отсутствие ПЦР-теста у ребенка

Из материалов Мариинского городского суда следует, что жительница Кемеровской области вернулась в регион из Турции, где отдыхала со своим малолетним ребенком.

Родительница после перелета на родину не отвела дочь на проведение лабораторного исследования на COVID-19, из-за чего результаты тестирования в течении четырех календарных дней не были размещены на сайте Госуслуг.

В итоге государственный орган признал вину гражданки и оштрафовал ее на 7,5 тысяч рублей. Свой поступок путешественница оправдала незнанием о необходимости проверять детей на коронавирусную инфекцию.